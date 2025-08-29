Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mourinho'yla yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.
