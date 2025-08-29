  • BIST 11362.96
  • Altın 4512.581
  • Dolar 41.1495
  • Euro 48.0448
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

» »
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mourinho'yla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti03 Temmuz 2025 Perşembe 11:33
  • İskele’de gözler Çakırlı’da18 Haziran 2025 Çarşamba 12:30
  • UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu18 Haziran 2025 Çarşamba 09:53
  • Victor Osimhen için yeni Al-Hilal iddiası: Alacağı maaşı duyurdular07 Haziran 2025 Cumartesi 12:31
  • KKTFAD Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri Tamamlandı...05 Haziran 2025 Perşembe 09:44
  • Tatar: Futbolda Asya Ligi’ne girebilmek için çalışmalar sürüyor04 Haziran 2025 Çarşamba 14:53
  • Sertoğlu, tek aday olarak seçime girecek02 Haziran 2025 Pazartesi 10:27
  • Erhürman, DTB Tesislerini ziyaret etti13 Mayıs 2025 Salı 12:43
  • Kıbrıs Kupası şampiyonu Lefke!10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:49
  • Değirmenlik’in üyeliğinin askıya alınma kararı iptal edildi15 Nisan 2025 Salı 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti