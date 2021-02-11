  • BIST 1.546
  • Altın 412,008
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:48 pozitif vaka!

Fenerbahçe'de kupa hasreti sürüyor: 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yapıldı, 168 milyon euro harcandı

» »
Fenerbahçe'de kupa hasreti sürüyor: 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yapıldı, 168 milyon euro harcandı
Fenerbahçe'de kupa hasreti sürüyor: 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yapıldı, 168 milyon euro harcandı

En son 2012-13 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı Aykut Kocaman’la kaldıran Fenerbahçe o tarihten bu yana transfere 168 milyon euro harcadı ama kupa kazanamadı. Sarı-lacivertliler, geçen 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yaptı.

Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı.

Aziz Yıldırım döneminde başlayan kupa hasreti, 2018 yılında Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle de devam etti. 

Sabah'tan Taner Karaman'ın haberine göre, en son 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon euro harcadı..

Kocaman rekora koşuyor

Başakşehir'in başında Fenerbahçe'yi eleyen Aykut Kocaman, şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak. Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim..

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe derbisi, Falcao'nun son maçı olabilir05 Şubat 2021 Cuma 22:36
  • Ozan Kabak: İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı02 Şubat 2021 Salı 10:04
  • Fenerbahçe'den Twitter etkileşimlerinde dünya rekoru01 Şubat 2021 Pazartesi 20:18
  • Mesut Özil: Almanya Milli Takımı'nda bir daha asla oynamam27 Ocak 2021 Çarşamba 21:14
  • Doktorunun, Maradona'nın imzasını taklit ettiği ortaya çıktı25 Ocak 2021 Pazartesi 21:46
  • Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş ve imza tarihi belli oldu25 Ocak 2021 Pazartesi 18:16
  • Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı24 Ocak 2021 Pazar 18:13
  • Lukas Podolski: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde geriye gitti23 Ocak 2021 Cumartesi 23:00
  • Beşiktaş Tottenham'la kapışıyor23 Ocak 2021 Cumartesi 13:42
  • Zinedine Zidane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı22 Ocak 2021 Cuma 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti