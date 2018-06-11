Fenerbahçe’de Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel en azından bir şampiyonluk daha görerek veda etmek istiyor. Başkan Ali Koç’un da kaptanın bir yıl daha forma giymesine sıcak baktığı öğrenildi.

Ali Koç başkanlığındaki yeni Fenerbahçe'de en önemli konuların başında futbol takımı geliyor. Sportif Direktör Damien Comolli ile yola çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde yeni bir teknik heyet planı da yapılıyor. Tüm bunların yanında takımın mevcut kadrosunun nasıl şekilleneceği de merak konusu. Kaptan Volkan Demirel'in durumu ise gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

2002 yılından beri Fenerbahçe forması giyen kaleci Volkan, her fırsatta kulübüyle devam etmek istediğini belirtiyor. Sarı-lacivertli futbolcunun, daha önce 2006-2012 yılları arasında asbaşkanlık görevindeyken tanıdığı ve iyi ilişkilere sahip olduğu yeni başkan Ali Koç döneminde de takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. 37 yaşındaki eldivenin bilhassa Fenerbahçe'ye veda edecekse bile en azından son bir şampiyonluk görmek istediği vurgulandı.