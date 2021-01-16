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Fenerbahçe'den Apollon Limasol'a 1.5 milyon Euro

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Fenerbahçe ara transferde ilk bombayı Attila Szalai ile patlattı
Fenerbahçe'den Apollon Limasol'a 1.5 milyon Euro

Sezon başında 18 ismi kadrosuna katarak transferin şampiyonu olan Fenerbahçe devre arasında savunmaya takviye yapacağını açıklamıştı. Bir yandan Mesut Özil'i beklemeye geçen Sarı-Lacivertliler diğer taraftan stoper transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limasol takımında forma giyen Macar stoper Attila Szalai transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, resmi Twetter hesabından Szalai'nin sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek için İstanbul'a davet edildiğini paylaştı. 

3.5 yıllık imza

İstanbul'da detaylı kontrolden geçirilecek olan Szalai herhangi bir sorun yaşanmazsa Sarı-Lacivertli ekiple sözleşme imzalayacak. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki ouncu için Macar basınına göre Kanarya'nın Apollon'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Bonservis bedelinin 400 bin Euro'sunu oyuncunun eski kulübü Mezokövesd Zsory'nin alacağı kaydedildi. Genç stopere yıllık 800 bin Euro ücret ödeneceği ve anlaşmanın 

3.5 yıllık olacağı bildirildi. 

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