Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a: En güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesapları, son günlerde sıkça eleştirilen teknik direktör Ersun Yanal için bir destek mesajı yayımladı.

Yanal'ın bir golden sonra kutlama yaparken ve 2013-2014 sezonu Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırırken çekilmiş fotoğraflarına yer verilen paylaşımda, tecrübeli teknik adamın, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin "Bugün Ersun Hocamızın doğum günü! Mutlu yıllar" başlıklı paylaşımının altına birçok taraftar destek mesajı attı.

Yanal'ın üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılabilieceği iddia ediliyordu.