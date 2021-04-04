  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

» »
"2192 gün oldu, failleri hala bulunamadı"
Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da, içinde futbolcuların bulunduğu takım otobüsüne saldırı olayına ilişkin bir video paylaştı. 'Aydınlanmayan gün' etiketiyle paylaşılan videoda "2192 gün oldu, failleri hala bulunamadı" ifadelerine yer verildi. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından, 2015'teki takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı olayını hatırlatan bir video paylaşıldı. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrasında havalimanına giderken silahlı saldırıya uğramıştı. Kayıtsız ve el yapımı bir av tüfeğiyle gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu otobüsün şoförü yaralanmıştı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan iki kişi ise daha sonra serbest bırakılmıştı. 

Fenerbahçe, olayın yıl dönümünde yayınladığı bir video ile olayı hatırlatarak, "2192 gün oldu, failleri hala bulunamadı" dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF: Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı02 Nisan 2021 Cuma 18:42
  • TFF, Üç Hakemin Kovid-19 Testinin Pozitif Çıktığını Duyurdu02 Nisan 2021 Cuma 15:21
  • Fenerbahçe'den Galatasaray’a:Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!01 Nisan 2021 Perşembe 18:18
  • Ronaldo'dan 19 yıl sonra gelen "saç" özrü30 Mart 2021 Salı 21:12
  • Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında29 Mart 2021 Pazartesi 11:30
  • İtalya, EURO 2020 maçlarına seyircili şekilde ev sahipliği yapmak istiyor27 Mart 2021 Cumartesi 12:13
  • Futbol'da yeni sezon 10 Eylül'de başlayacak26 Mart 2021 Cuma 11:54
  • Terim ve Davala'ya iki maç ceza25 Mart 2021 Perşembe 21:06
  • Fenerbahçe ‘de Erol Bulut dönemi bitti; takım Emre Belözoğlu’na emanet25 Mart 2021 Perşembe 20:29
  • UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı24 Mart 2021 Çarşamba 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti