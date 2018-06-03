Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu!

Fenerbahçe'de bugün yapılan olağan genel kurul sonucunda Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geçerek Sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı oldu.
Fenerbahçe’nin 33. başkanı Ali Koç oldu. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de Ali Koç’u tebrik etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre 21 sandıkta Ali Koç, 8.756 ;Aziz Yıldırım ise 2.530 oy aldı.
KESİNLEŞEN SANDIKLAR
17 nolu sandık: Ali Koç: 459 Aziz Yıldırım: 105 (Resmi sonuç)
18 nolu sandık: Ali Koç: 439, Aziz Yıldırım: 136 (Resmi sonuç)
19 nolu sandık: Ali Koç: 434, Aziz Yıldırım: 122 (Resmi sonuç)
20 nolu sandık: Ali Koç: 459, Aziz Yıldırım:126 (Resmi sonuç)
34. Sandık: Ali Koç: 450 Aziz Yıldırım: 102 (Resmi sonuç)
2. Sandık: Ali Koç: 437, Aziz Yıldırım:108 (Resmi sonuç)
18.17- Kongreyi takip eden basın mensuplarının sayım yapılan alanın dışına çıkarıldığı öğrenildi.
18.10- TRT Spor’un iddiasına göre 2 ve 5. sandıktan sonra 32. sandıkta da Ali Koç’un önde olduğu belirtiliyor.
18.00- İlk sandıkta Ali Koç’un oyları, Aziz Yıldırım’ın 2 katından fazla. İlk sandıkta büyük bir fark görünüyor.
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