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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Fidye olarak 9 milyon euro değerinde kripto para istediler

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Norveçli iş adamı Tom Hagen, yaklaşık 3 ay önce kaybolan 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'i kaçırdığından şüphelenen kişilerden içerisinde fidye talebinin olduğu bir mesaj aldı.
Fidye olarak 9 milyon euro değerinde kripto para istediler

Norveçli iş adamı Tom Hagen, yaklaşık 3 ay önce kaybolan 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'i kaçırdığından şüphelenen kişilerden içerisinde fidye talebinin olduğu bir mesaj aldı. Mesajda, Hagen'dan eşini tekrar görebilmesi için 9 milyon euro değerinde kripto para talep edildiği aktarıldı.

Norveç'in en zengin iş adamı Tom Hagen'ın, yaklaşık 3 aydır kayıp olan eşini kaçırdığından şüphelenen kişilerden bir mesaj aldığıdı

Yaklaşık değeri 1.7 milyar krone (Yaklaşık 912 milyon TL) olduğu tahmin edilen İskandinav enerji devi Elkraft AS'nin sahibi   Bay Hagen'ın, eğer istenilen meblağdaki fidyeyi yatırmaması durumunda eşinin başına neler gelebileceğinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bir mesaj aldığı duyuruldu.

Norveç medyasında yer alan haberlerde, gelen mesajda istenen fidyenin 9 milyon euro değerinde kripto para olduğu aktarıldı.

Ailenin avukatı konu hakkında yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta bayan Hagen'ı kaçıran kişilerden bir mesaj aldıklarını doğrularken, notta Hagen'ın hayatta olup olmadığına dair bir bilgi bulunmadığını belirtti.

'MESAJIN GELDİĞİ DİJİTAL PLATFORM GELEN MESAJIN CEVAPLANMASINA ELVERİŞLİ DEĞİL'

Avukat Svein Holden, "Mesajın geldiği dijital platform gelen mesajın cevaplanması için uygun değil ve bugün burada olmamanın ve bu bu aktarımı yapmamın nedeni budur" şeklinde konuştu.

Fidyeci oldukları tahmin edilen kişilerle ileride kurulacak iletişim de dahil olmak üzere konu hakkında daha fazla detay vermeyi reddeden Holden, "Ailenin Anne-Elisabeth'in (Anne-Elisabeth Falkevik Hagen) hayatta olduğuna dair umutları güçlenmiş durumda ve onu sağ salim eve getirmek için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Anne-Elisabeth'i ellerinde tutan kişilerle daha sağlıklı bir temas kurmak istiyoruz " dedi.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'dan Norveç'in başkenti Oslo'nun hemen dışındaki Lorenskog kentindeki evinden kaybolduğu 31 Ekim 2018'den beri haber alınamıyordu.

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