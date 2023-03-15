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FIFA, 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını resmen onayladı

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takımın yer alacağı resmen onaylandı.
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını resmen onayladı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takımın yer alacağı resmen onaylandı.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak. Açıklamaya göre, 48 takımın yer alacağı organizasyonda, 4’lü gruplar halinde toplam 12 grupta maçlar oynanacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan Dünya Kupası’nda toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek ve final, 19 Temmuz 2026’da oynanacak.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda 8 grupta 32 takım mücadele etmiş ve toplam 64 maç oynanmıştı.

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