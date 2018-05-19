  • BIST 102.410
  • Altın 186,636
  • Dolar 4,4877
  • Euro 5,2816
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAFinal Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…

Fikret Hoca’dan gençlere söz: İskele sosyal aktivite merkezine kavuşacak

» »
İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli dün akşam bölgeli gençlerle bir araya gelerek görüşlerini ve projelerini paylaştı.
Fikret Hoca’dan gençlere söz: İskele sosyal aktivite merkezine kavuşacak

“Yapabileceklerimiz hayal gücümüzle sınırlı, el ele verirsek çok şey yapabiliriz” diyen Civisilli, bu yolu gençlerle birlikte yürüyeceğini, İskele’nin geleceğini birlikte belirleyeceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile katılımcı, şeffaf ve çağdaş bir İskele yaratmanın hayal olmadığını belirten Civisilli, bölgenin ülkenin yükselen yeni değeri olacağını sözlerine ekledi. 27 senedir öğretmen olduğunu, karşısındaki gençler gibi ülkenin dört bir yanında öğrencisi olduğunu belirten Civisilli, “ben genç arkadaşlarıma daima önce insan olmanın önemini anlattım. Birbirimize iyilik yapmanın erdem olduğunu... Şimdi kentimizin yardıma ihtiyacı var. El ele verirsek başarırız, Avrupa kentlerine gittiğimizde özendiğimiz ne varsa kendi şehrimize getireceğiz. Halkımız en güzel hizmetleri hak ediyor” dedi. 

“GENÇLİK FESTİVALLERİ İLE AYİA NAPA’YA RAKİP OLACAĞIZ”
Belediyenin hizmetlerini kurumsallaştırması adına yapılması gerekenleri çok iyi bildiğini söyleyen Civisilli, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin hizmetlerinin ülkeye örnek olduğunu ve kendisi ile yaptığı görüşmede sosyal aktivite merkezi ve benzeri yatırımlar konusunda bilgi aldığını belirtti.

Hükümetin yeni dönemde İskele ve civarına büyük önem atfettiğine de değinen Civisilli, bölge halkının mutluluğu için gece gündüz çalışacaklarını ve yeni bir kent yaratacaklarını kaydetti. Civisilli, “söz veriyorum göreve geldikten hemen sonra gençlerin kaliteli zaman geçireceği, sportif ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez için harekete geçeceğim. Ayrıca Gençlik Festivalleri düzenleyecek, Ayia Napa’ya rakip olacağız” dedi.

fikret_gencler.jpg

İskele köylerinin gelişimini de çok önemli bulduğunu söyleyen Civisilli, bölge üreticisinin kalkınması ve ülke gelişimine katma değer sağlaması bakımından da girişimleri olacağını sözlerine ekledi. Gençlerin turizmle ilgilenmesi gerektiğini, yeni dönemde bu konuda belediye olarak birçok görev üstleneceklerini ifade eden Civisilli, “bölgemizin sahip olduğu doğal güzellikler eşsiz. Bunu koruyarak, tanıtarak ve sesimizi tüm Kıbrıs’a duyurarak cazibe merkezi olacağız” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Adalıer okulları ziyaret etti…18 Mayıs 2018 Cuma 16:17
  • Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”18 Mayıs 2018 Cuma 16:00
  • Gencay Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”18 Mayıs 2018 Cuma 15:49
  • İşte Halkın Partisi Belediye Başkan adayları18 Mayıs 2018 Cuma 12:24
  • Güzelyurt denize açılıyor17 Mayıs 2018 Perşembe 17:54
  • Karaman Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi yetkilileriyle bir araya geldi17 Mayıs 2018 Perşembe 16:29
  • Civisilli, İskele köylerinde üretimle uğraşan kesimleri ziyaret etti17 Mayıs 2018 Perşembe 16:25
  • Serdar Denktaş'tan yerel seçim açıklaması... 4'lü ittifak var mı?17 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
  • Güzelyurt'a can gelecek: "Çağdaş, şeffaf, adil hizmet için adayım"17 Mayıs 2018 Perşembe 15:22
  • İskele’de Fikret Hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”17 Mayıs 2018 Perşembe 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti