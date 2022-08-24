Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gözyaşlarına boğuldu

Son dönemde basına sızan videoları nedeniyle başı dertten kurtulmayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendini açıklamak isterken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasına gözyaşları içinde devam eden Marin, 'Ben de bir insanım' diyerek kendini savundu.

Son dönemde sosyal medyada sızan parti videolarıyla gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son olarak makam odasında çekilen görüntüler yüzünden zor durumda kalmıştı.

Arka arkaya sızan görüntüleri nedeniyle zor günler geçiren Başbakan, bugün katıldığı bir konferansta gözyaşlarına boğuldu.

SEYİRCİLER ALKIŞLARLA DESTEK OLDU

Marin, konuşması sırasında, “Bu geçen hafta hayatımda hiç kolay olmadı. Dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Yine de insanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok ne yaptığımıza, işimize odaklandığını düşünmek istiyorum.” dedi. Marin, sözleri sırasında gözyaşlarına boğulurken, o anda seyirciler arasında da alkış koptu.

Marin, gözyaşları içinde ‘Ben de bir insanım’ derken, kendisini dinlemeye gelenlerin ona destek verdiği görüldü.

Konuşmasına gözyaşları içinde devam eden Başbakan, “Ben de bazen, bu kara bulutların ortasında eğlenmeyi ve neşeyi özlüyorum.” dedi. Bugüne kadar basına yansıyan tüm fotoğraf ve videoların ‘özel ve kişisel hayatı’ olduğunu vurgulayan Marin, görevlerini aksatmadığını da ifade etti.

FİNLANDİYA POLİSİNDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Öte yandan, Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin’in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.

Fox News’in haberine göre, Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin’in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Marin’in milletvekili Ilmari Nurminen, medya sunucusu Tinni Wikström ve model Sabina Särkkä dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin’in arkadaşlarıyla “çılgınca” dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların “kokain” diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin’in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter’dan Marin’i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin’i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, “yasal koruma” için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin’in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden “Sanna ile dayanışma” etiketiyle paylaşarak Marin’e destek olmuştu.