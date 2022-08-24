  • BIST 3.060,30
  • Altın 1021.549
  • Dolar 18.1452
  • Euro 18.0834
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gözyaşlarına boğuldu

» »
Son dönemde basına sızan videoları nedeniyle başı dertten kurtulmayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendini açıklamak isterken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasına gözyaşları içinde devam eden Marin, 'Ben de bir insanım' diyerek kendini savundu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gözyaşlarına boğuldu

Son dönemde sosyal medyada sızan parti videolarıyla gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son olarak makam odasında çekilen görüntüler yüzünden zor durumda kalmıştı.

Arka arkaya sızan görüntüleri nedeniyle zor günler geçiren Başbakan, bugün katıldığı bir konferansta gözyaşlarına boğuldu.

SEYİRCİLER ALKIŞLARLA DESTEK OLDU

Marin, konuşması sırasında, “Bu geçen hafta hayatımda hiç kolay olmadı. Dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Yine de insanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok ne yaptığımıza, işimize odaklandığını düşünmek istiyorum.” dedi. Marin, sözleri sırasında gözyaşlarına boğulurken, o anda seyirciler arasında da alkış koptu.

Marin, gözyaşları içinde ‘Ben de bir insanım’ derken, kendisini dinlemeye gelenlerin ona destek verdiği görüldü.

Konuşmasına gözyaşları içinde devam eden Başbakan, “Ben de bazen, bu kara bulutların ortasında eğlenmeyi ve neşeyi özlüyorum.” dedi. Bugüne kadar basına yansıyan tüm fotoğraf ve videoların ‘özel ve kişisel hayatı’ olduğunu vurgulayan Marin, görevlerini aksatmadığını da ifade etti.

FİNLANDİYA POLİSİNDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Öte yandan, Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin’in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.

Fox News’in haberine göre, Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin’in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU? 

Marin’in milletvekili Ilmari Nurminen, medya sunucusu Tinni Wikström ve model Sabina Särkkä dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin’in arkadaşlarıyla “çılgınca” dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların “kokain” diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin’in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter’dan Marin’i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin’i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, “yasal koruma” için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin’in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden “Sanna ile dayanışma” etiketiyle paylaşarak Marin’e destek olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa ülkelerinin kış aylarında kömür kullanımı artacak23 Ağustos 2022 Salı 17:33
  • Avrupa, son 500 yılın en kurak dönemini yaşıyor23 Ağustos 2022 Salı 16:18
  • İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931’den bu yana yarı yarıya eridi23 Ağustos 2022 Salı 08:02
  • İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den bu yana yarı yarıya eridi22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:39
  • İsveç polisi: Festivalde patlayıcı dolu çanta ele geçirildi22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:17
  • Yunan askerinden, Türk topraklarına 1 kilometre uzaklıkta kışkırtıcı hareketler22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:14
  • Almanya'da enerji krizi sonrası halka çağrı: Duş almayın, bez kullanın20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:45
  • Almanya'da Ayrımcılık Yüksek Seviyede17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:06
  • İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı16 Ağustos 2022 Salı 20:30
  • Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti16 Ağustos 2022 Salı 19:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti