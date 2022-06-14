  • BIST 2.509,83
  • Altın 1007.87
  • Dolar 17.2752
  • Euro 18.004
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

Fitch, petrol fiyatı tahminini yükseltti

» »
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler ve Covid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenleriyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.
Fitch, petrol fiyatı tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltti.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek, Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıkladı. Kurum, 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu.

Yukarı yönlü revize edilen petrol fiyatlarının mevcut tedarik kanallarında yaşanan kesintileri ve artan talebi yansıttığı ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan deniz yoluyla yapılan petrol ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

"RUS PETROLÜNÜN BÜYÜK KISMI HİNDİSTAN VE ÇİN'E"

Açıklamada, AB'nin bu nedenle toplam petrol ithalatının üçte birini diğer bölgelerdeki tedarikle kapatmaya çalışması gerekeceği, Rusya petrolünün büyük bir kısmının ise Hindistan ve Çin'e yönleneceği vurgulandı.

Ek kapasite kullanımı ve ticaret akışındaki yeniden düzenlemelerinin küresel petrol tedariki üzerindeki baskısının zamanla azalacağı aktarılan açıklamada, bu nedenle fiyat hareketliliğinin yatışmasının öngörülmesi nedeniyle uzun vadeli petrol fiyatı tahminlerinde değişikliğe gidilmediği aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faiz kararına doların tepkisi ne olacak26 Mayıs 2022 Perşembe 14:31
  • Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantı yapacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:21
  • Döviz kurları ve borsa kabine beklentileriyle düştü23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:28
  • Altın fiyatlarında Fed baskısı sürüyor19 Mayıs 2022 Perşembe 18:24
  • Küresel piyasadan kısa sürede 11 trilyon dolar ‘silindi’, devamı da gelebilir16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:22
  • Ekonomik sorunlar görüşüldü14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:13
  • Kredi iflas riski 2008’den bu yana en yüksek seviyede13 Mayıs 2022 Cuma 14:13
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?12 Mayıs 2022 Perşembe 09:43
  • Dolar neden arttı, bundan sonra ne olacak?10 Mayıs 2022 Salı 21:12
  • Merkez’in zorunlu karşılık adımı sonrası gecelik kredi faizleri de yükselişe geçti10 Mayıs 2022 Salı 20:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti