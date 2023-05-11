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Fitch: Seçimler Türkiye’nin kredi itibarı için büyük önem taşıyabilir

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, seçimlerin Türkiye'nin kredi itibarı için büyük önem taşıyabileceğini kaydetti.
Fitch: Seçimler Türkiye’nin kredi itibarı için büyük önem taşıyabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin, genişleme yanlısı ve alışılmadık politikaların arttırdığı ekonomik dengesizlikler nedeniyle Türkiye’nin kredi itibarı için büyük önemde olabileceğini açıkladı.

Fitch, “Seçimlerden sonra güvenilir ve istikrarlı para politikasına geçişin, ne ölçüde yatırımcı güvenini istikrara kavuşturabileceği, makroekonomik ve mali riskleri azaltabileceği ve dış finansmana erişimi ne kadar arttıracağına odaklanacağız” dedi.

Raporda, sürdürülebilir para politikasının eksikliği ile uzun süren siyasi istikrarsızlığın makroekonomik ve ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı arttırabileceği belirtildi.

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