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Fitch: TL'nin zayıflığı, Türkiye'nin notunu etkileyebilir

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Ülke Notları Yöneticisi James McCormack Türk Lirası'ndaki zayıflığın Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.
Fitch: TL'nin zayıflığı, Türkiye'nin notunu etkileyebilir

Business HT'nin aktardığına göre, Fitch'ten Türkiye'ye bir haftada ikinci uyarı geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yorumların keyfi politika yapımı olasılığını artırdığını, Haziran seçimleri sonrasında politika öngörülebilirliğinin baskı altına gireceğini belirten kuruluş, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.

Bu açıklamayı yapan Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, Türkiye'de gelecek ay bir faiz artışının daha muhtemel olduğunu belirtti. 

Kuruluş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına ilişkin erozyonun kredi notuna baskıyı artırdığına da dikkat çekti. 

Açıklamada Türk Lirası'nın pazartesi günü yaşadığı zayıflamaya da vurgu yapılırken, liradaki gerilemenin genişleyen cari açık, çift haneli enflasyon ve politik ve jeopolitik baskılarla ilgili olduğu belirtildi. FITCH'TEN 1 HAFTADA 2.

UYARI

Fitch Ratings'ten 22 Mayıs'ta da Türkiye'ye uyarı gelmişti.Fitch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili değerlendirmesine istinaden, "Türkiye'nin para politikası bağımsızlığında daha büyük aşınma, Türkiye'nin ülke kredi profili üzerinde daha da baskı yaratır" uyarısı yapmıştı.

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