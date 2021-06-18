Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'yle İlişkiler İyileşme Aşamasında Ancak Somut Adım Bekliyoruz.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin ardından Fransa ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirterek, iki ülke arasında 'sözlü ateşkes' gerçekleştiğini söyledi.

Fransız televizyon kanalı BFM'ye konuşan Le Drian, iki ülke arasındaki ilişkilerin 'iyileşme aşamasına geldiğini' ancak Ankara'dan Libya, Suriye ve Kıbrıs konusunda somut adımlar beklediklerini belirterek, "(Aramızda) Bir tür sözlü ateşkes var. Bu iyi ancak yeterli değil. Sözlü ateşkes somut bir eylem anlamına gelmiyor ve Türkiye'nin hassas konularda harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Fransız Dışişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden fazlasını değiştirip değiştirmediğini göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la tartışmalı geçen bir yılın ardından geçen hafta NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında Libya ve Suriye konularında iş birliği yapılmasında fikir birliğine varılmıştı.