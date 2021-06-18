  • BIST 1.391
  • Altın 495,158
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'yle İlişkiler İyileşme Aşamasında Ancak Somut Adım Bekliyoruz

» »
Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'yle İlişkiler İyileşme Aşamasında Ancak Somut Adım Bekliyoruz.
Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'yle İlişkiler İyileşme Aşamasında Ancak Somut Adım Bekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin ardından Fransa ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirterek, iki ülke arasında 'sözlü ateşkes' gerçekleştiğini söyledi.

Fransız televizyon kanalı BFM'ye konuşan Le Drian, iki ülke arasındaki ilişkilerin 'iyileşme aşamasına geldiğini' ancak Ankara'dan Libya, Suriye ve Kıbrıs konusunda somut adımlar beklediklerini belirterek, "(Aramızda) Bir tür sözlü ateşkes var. Bu iyi ancak yeterli değil. Sözlü ateşkes somut bir eylem anlamına gelmiyor ve Türkiye'nin hassas konularda harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu. 

Fransız Dışişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden fazlasını değiştirip değiştirmediğini göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la tartışmalı geçen bir yılın ardından geçen hafta NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında Libya ve Suriye konularında iş birliği yapılmasında fikir birliğine varılmıştı. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa İlaç Ajansı: Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor18 Haziran 2021 Cuma 16:32
  • Sırasını Beklemeden Aşı Olan Halle Belediye Başkanı Görevden Alındı16 Haziran 2021 Çarşamba 22:40
  • Almanya'da İşverenler İçin Evden Çalışma İmkânı Sunma Zorunluluğu Kalkıyor16 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
  • AİHM paylaşım beğendiği için işten çıkarılan temizlik görevlisini halkı buldu15 Haziran 2021 Salı 22:27
  • Brüksel'de Avrupa Birliği-ABD Zirvesi15 Haziran 2021 Salı 19:17
  • Türkiye ve Kıbrıs Uzmanı Paul: "Kıbrıslı Rumlara Daha Fazla Baskı Yapılabilir"15 Haziran 2021 Salı 18:53
  • Avrupa Birliği, Airbus-Boeing Anlaşmazlığını Çözmek İçin 'Çok İyimser'15 Haziran 2021 Salı 16:23
  • Fransa'da IKEA’ya 1 Milyon Euroluk 'Casusluk' Cezası •15 Haziran 2021 Salı 15:42
  • Sınır Tanımayan Doktorlar: Yunan adalarındaki sığınmacıların sağlık koşulları giderek kötüleşiyor15 Haziran 2021 Salı 14:33
  • Putin’den NATO’nun doğuya genişlemesine tepki: Bizi çocuk gibi kandırdılar14 Haziran 2021 Pazartesi 22:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti