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Fransa - İngiltere arasında yeni kriz: Görüşmeler iptal edildi!

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Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinden 2 gün önce İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizinde batması sonucu en az 27 göçmenin ölümüyle sonuçlanan facianın ardından İngiltere ve Fransa arasında yeni kriz patlak verdi.
Fransa - İngiltere arasında yeni kriz: Görüşmeler iptal edildi!

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Fransa'dan İngiltere'ye gelen göçmenleri geri almasını istemesi üzerine İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in Fransa'da gerçekleştirilecek toplantıya artık davetli olmadığını ifade ederek ikili arasındaki görüşmeleri iptal etti.

İptal kararına, İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektup ve İngiltere'ye gelen göçmenleri Fransa'nın geri almasını istemesi yol açtı. Bakan Darmanin yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın açık mektubunu kabul edilemez ve muhataplarımız arasındaki tartışmalarımıza aykırı buluyoruz. Sonuç olarak, Priti Patel ile Pazar günkü bakanlıklararası toplantıya artık davetli değil" ifadelerini kullandı.

Darmanin, "Mektup tam bir hayal kırıklığı, durumu daha da kötüleştirdi" dedi.

Pazar günü Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Belçika, Hollanda, Almanya ve Avrupa Komisyonunun katılımıyla göçmen krizi ele alınacak.

Johnson'ın Macron'a gönderdiği mektupta neler var?

İngiltere Başbakanı Johnson, Macron'a gönderdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda Fransa ile İngiltere arasında atılması gereken 5 adıma yer verdi. Johnson, daha fazla teknenin Fransız sahillerini terk etmesini önlemek için ortak devriye, sensörler ve radar gibi daha ileri teknolojilerin kullanılması, iki ülkenin karasularında karşılıklı deniz devriyeleri ve havadan gözetleme, Manş Denizi'nin iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-Avrupa Birliği (AB) iade anlaşması kurma görüşmelerinin yanı sıra Fransa ile ikili ayrı bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma önerisinde bulundu.

Johnson, "Bu tehlikeli rotadan Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin geri alınması için Fransa ile yapılacak bir anlaşmanın anında ve önemli bir etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı. Planın insan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını, bunun Fransa'nın da çıkarına olacağını belirten Johnson, "Bu ülkeye (İngiltere) ulaşanlar süratle iade edilirse, insanların, hayatlarını insan tacirlerinin ellerine bırakması önemli ölçüde azalacaktır" dedi. Johnson, "Bu adımları atarak ve mevcut iş birliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kaybı daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

 

CNN.

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