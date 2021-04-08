Fransa’da ayrımcı tasarıya ibadeti yasaklayan madde eklendi

Fransa’da Müslümanları ötekileştirdiği için eleştirilen ayrımcı yasa tasarısına tepki çeken bir madde eklendi. Senato’nun onayladığı maddeye göre, üniversitelerin koridorlarında ibadet yasaklanacak.

Fransa’da Müslümanları ötekileştirdiği için eleştirilen ayrımcı yasa tasarısına tepki çeken bir madde eklendi. Senato’nun onayladığı maddeye göre, üniversitelerin koridorlarında ibadet yasaklanacak.

Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşüldüğü Senatoda, tasarıya üniversite koridorlarında namaz dahil ibadet yapılması ve eğitim öğretim faaliyetlerini aksatması muhtemel dini tebliğ faaliyetlerini yasaklayan madde eklenmesi teklif edildi.

Sol partili senatörler ile Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in karşı çıkmasına rağmen, teklif sağcı senatörlerin oyuyla kabul edildi.

Maddenin içeriği alay konusu oldu

Söz konusu madde, sosyal medyada büyük tepki gördü. Fransa’da üniversitelerin kapalı olduğunu ve öğrencilerin yemek için yardım kuruluşlarının kapısında sıraya girdiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, öğrencilerin asıl problemlerinin okul bırakma, depresyon ve intihar oranları olduğunu ifade etti.

Ayrımcı tasarı eleştiriliyor

Ulusal Mecliste 16 Şubat’ta kabul edilen tasarı, Senatonun ardından Mecliste ikinci kez oylanacak.

Yasa tasarısına Senatoda eklenen maddelerin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclisin de onayı gerekiyor.

Senatoda görüşülen yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini, belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin bayraklarını bulundurmayı yasaklayan maddeler ile ülkede yaşayan ve “Cumhuriyet’in ilkelerine açık şekilde karşı çıkan” yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin eklenmesi kararlaştırılmıştı.