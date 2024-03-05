Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı: Tasarı parlamentoda ezici bir çoğunlukla kabul edildi

Fransa’da kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören tasarı parlamentoda onaylanarak yasalaştı. Böylece Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu.
Tasarı, parlamentonun iki kanadının da katıldığı Versailles Sarayı'ndaki oylamada 72'ye karşı 780 oyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi.
Milletvekilleri yasayı alkışlayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "evrensel bir mesaj ve Fransız gururu" olarak nitelendirdi. AFP'nin aktardığına göre, yeni yasanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Paris'te özel bir törenle kutlanması planlanıyor.
Tasarının kabul edilmesinin ardından başkent Paris'teki ünlü Eyfel Kulesi kutlama amacıyla ışıklandırıldı ve üzerine "Benim Bedenim Benim Kararım" ifadeleri yansıtıldı.
Yüzlerce kadın tasarının oylanmasını Eyfel Kulesi yakınlarında dev ekranlarda takip etti.
Tasarının kabul edilişiyle birlikte de büyük bir kutlama yapıldı.
Kutlamalarda Beyonce'nin 'Girls' şarkısı çalarken, kadınlar da alkış tutup dans ettiler.
Fransa'da kürtaj 1974'ten bu yana yasal, ancak son dönemde yasanın daha da güçlendirilmesi yönündeki baskılar artmıştı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yıl kürtaj hakkını, 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı eyaletlerin insiyatifine bırakmasından sonra, anayasal güvence altına alma sözü vermişti.
Ulusal Meclis'in yasayı oyladığı Kasım 2022'de yapılan bir kamuoyu anketi, halkın yüzde 86'sının değişikliği desteklediğini ortaya koydu.
Ülkedeki ana siyasi partilerin hiçbiri kürtaj hakkını sorgulamıyor ancak Ulusal Meclis’in kürtaj "hakkını" onayladığı 2022 oylamasından sonra yasa değişikliğinde kullanılan dil revize edildi.
Ulusal Meclis geçen ay, Macron hükümetinin Anayasa’nın 34. maddesinin kadınların “kürtaj özgürlüğü"nü güvence altına alacak şekilde değiştirilmesi yönünde çağrı yapmasının ardından, bu ifadeyi içerecek şekilde yeniden oylama yapmıştı.
“Kürtaj özgürlüğü”nün anayasal güvence altına alınması Çarşamba günü Senato tarafından kabul edilmişti.
O gün sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Macron, kadınların kürtaja başvurma özgürlüğünü anayasa kapsamına alarak, iptal edilmesi ihtimalini engellemeye kararlı olduklarını söylemişti.
Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ülkesinin, “kadınların vücutlarına ne olacağına karar verme özgürlüğünü anayasada koruma altına alan dünyadaki ilk ülke" olacağı "tarihi güne" yakın olduğunu ifade etmişti.
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan çok sayıda muhafazakar senatör, yasa değişikliğini onaylama konusunda kendilerini baskı altında hissettiklerini kaydetmişti. İsminin gizli kalmasını isteyen bir kadın senatör, "Eğer karşı oy kullanırsam kızlarım artık Noel’de ziyaretime gelmezler" demişti.
ABD'de, Yüksek Mahkeme'nin Haziran 2022'de ülke çapındaki kürtaj hakkını iptal etmesinden bu yana kürtajla ilgili tartışmalar alevlendi.
Geçen ay itibarıyla, ülkenin 50 eyaletinden 21'inde kürtaj tamamen veya kısmen yasaklanmış durumda, bunlardan bazılarında doktorlara ve prosedüre erişimde yardımcı olanlara hapis cezası, yüksek para cezası ve tıbbi lisansın iptali gibi ağır cezalar öngörülüyor.
Polonya Anayasa Mahkemesi 2020 yılında ülkede kürtajı neredeyse tamamen yasakladı. Artık yalnızca tecavüz ve ensest durumlarında veya hamileliğin annenin sağlığını ya da yaşamını tehdit ettiği durumlarda izin veriliyor.
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