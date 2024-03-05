Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı: Tasarı parlamentoda ezici bir çoğunlukla kabul edildi

Fransa’da kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören tasarı parlamentoda onaylanarak yasalaştı. Böylece Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu.

Tasarı, parlamentonun iki kanadının da katıldığı Versailles Sarayı'ndaki oylamada 72'ye karşı 780 oyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Milletvekilleri yasayı alkışlayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "evrensel bir mesaj ve Fransız gururu" olarak nitelendirdi. AFP'nin aktardığına göre, yeni yasanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Paris'te özel bir törenle kutlanması planlanıyor.

Tasarının kabul edilmesinin ardından başkent Paris'teki ünlü Eyfel Kulesi kutlama amacıyla ışıklandırıldı ve üzerine "Benim Bedenim Benim Kararım" ifadeleri yansıtıldı.