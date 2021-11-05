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Fransa'da kuş gribi alarmı

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Fransız çiftçilere, göçmen kuşlar tarafından kuş gribinin yayılma riskinin artması nedeniyle kümes hayvanlarını içeride tutmaları talimatı verildi.
Fransa'da kuş gribi alarmı

Geçen hafta Hollanda'da bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı H5 kuş gribi vakası tespit edildikten ve koruyucu önlem olarak 36 bin kuşun itlaf edilmesinden sonra Fransa hükümeti harekete geçti.

Göç koridorlarında artan enfeksiyon oranı nedeniyle, Fransa için risk seviyesini "yüksek" olarak tanımlayan hükümet, kümes hayvanlarına dışarı çıkma yasağı getirdi.

Hükümet, Avrupa'da Ağustos ayından bu yana yabani kümes hayvanlarında ve çiftlik kümes hayvanlarında 130 kuş gribi salgını tespit edildiğini söyledi.

Şimdiye kadar Fransa'daki profesyonel kümes hayvanı çiftçileri arasında hiçbir vaka bulunmadı.

Fransız hükümeti, dışarı çıkma yasağının, geçen yıl yaklaşık 500 yerde kuş gribinin görülmesi ve üretimin zarar görmesine yol açan olayın yeniden yaşanmasını önleyeceğini umuyor.

 

TRT

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