  • BIST 1.395
  • Altın 463,673
  • Dolar 8,0743
  • Euro 9,7227
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÖğretmenlik sınavlarıyla ilgili kurallar ile sınav yerleri belirlendi

Fransa'da "Laiklik Genel Meclisi" Adında Oturumlar Düzenleneceği Bildirildi

» »
Fransa’da Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, "Laiklik Genel Meclisi" adı altında ülke çapında oturumlar düzenleneceğini duyurdu.
Fransa'da "Laiklik Genel Meclisi" Adında Oturumlar Düzenleneceği Bildirildi

Fransa’da Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, "Laiklik Genel Meclisi" adı altında ülke çapında oturumlar düzenleneceğini duyurdu.

Schiappa, Fransız basınına verdiği röportajda, Fransız laikliğini tartışmak için entelektüeller, dernekler, sendikalar, gençler ve din adamlarının bir araya geleceği "Laiklik Genel Meclisi" adında oturumlar düzenleneceğini belirtti.

Aralarında akademisyen, yazar, filozofların da bulunduğu entelektüeller ile bu oturumların ilkinin başkent Paris’te salı günü Ulusal Sanat ve El Sanatları Konservatuarı'nda yapılacağını aktaran Schiappa, yaza kadar ifade özgürlüğü, araştırma, gençlik, entegrasyon konuları çerçevesinde çok sayıda yuvarlak masa toplantısı ve atölye düzenleneceğini ifade etti.

Schiappa, kurulan çevrim içi platformla 50 bin gencin fikrinin alınacağı bilgisini paylaştı.

Tüm bu fikir alışverişinin Fransız laikliği etrafında kenetlenme fırsatı sunduğunu savunan Schiappa, "Laiklik, dinlere karşı baskı silahı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

SENDİKALARDAN BAKAN'A "KATILMAYACAĞIZ" CEVABI

Schiappa’nın oturumlara katılmaya davet ettiği dernek ve sendikalardan Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT), bu girişime katılmayacaklarını bildirdi.

CFDT Ulusal Sekreteri Frederic Seve, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" yasa tasarısının zaten birçok sorunu beraberinde getirdiğini, laikliğin sürekli gündem yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Sendikanın Genel Sekreteri Laurent Berger de CFDT olarak Bakan'a daha önce "hayır" dediklerini, bu girişimin parçası olmayacaklarını belirtti.

Val-d'Oise Milletvekili Aurelien Tache, sahte bir gösteri olduğunu belirttiği bu girişimin durdurulmasını istedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün26 Şubat 2021 Cuma 19:08
  • AB ve NATO'dan ABD'ye, RUSYA ve ÇİN'e Karşı Birliktelik Çağrısı20 Şubat 2021 Cumartesi 13:30
  • Hollanda'da mahkeme, hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi16 Şubat 2021 Salı 16:42
  • AB Komisyonu'ndan 300 Milyon Doz İlave Pfizer Aşısı Siparişi09 Şubat 2021 Salı 13:30
  • Avrupa Birliği'nden üçüncü ülkelerden gelenlere 'negatif test' şartı02 Şubat 2021 Salı 23:27
  • Fransa'da çevreciler ve kapitalizm karşıtları Amazon'u protesto etti30 Ocak 2021 Cumartesi 23:33
  • Fransa'da öğrencilere bir euroya 2 öğün yemek sözü25 Ocak 2021 Pazartesi 22:46
  • İskoçya Ulusal Partisi yeni bağımsızlık referandumu için kolları sıvadı25 Ocak 2021 Pazartesi 22:05
  • Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan, askerlik süresini 12 aya çıkardı24 Ocak 2021 Pazar 00:15
  • Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor22 Ocak 2021 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti