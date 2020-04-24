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Fransa'da nikotin bandı deneyi stok endişesi yarattı.Nikotin ürünlerinin satışı bir ay yasaklandı

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Fransa'da nikotin bandı deneyi stok endişesi yarattı.Nikotin ürünlerinin satışı bir ay yasaklandı
Fransa'da nikotin bandı deneyi stok endişesi yarattı.Nikotin ürünlerinin satışı bir ay yasaklandı

Fransa'da araştırmacıların nikotin bantlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesindeki etkisini örtmek üzere bir çalışma başlatmasının ardından eczanelerde nikotin bandı, sakızı gibi ürünlerin stok yapılması ihtimaline karşı harekete geçildi. 

Bir araştırmanın sigara kullananlarda daha az Covid-19 görüldüğüne dair sonuçlar vermesinin ardından Fransa'da araştırmacıların nikotin bantlarını Koronavirüs hastaları üzerinde deneme çalışması kararının ardından eczanelere nikotin bandı ve sakızları için yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, ülkedeki sokağa çıkma yasağının sona ereceği 11 Mayıs tarihine kadar eczaneler yalnızca belirli bir miktarda nikotin bağımlılığı destek ürünü satabilecek. Aynı zamanda nikotin ürünleri internet üzerinden satılamayacak. 

Hükûmetten yapılan açıklamaya göre, düzenlemenin ilk amacı nikotin bağımlılığı karşılayan ürünlerin aşırı kullanımını ve sağlığa zararlı etkilerini önlemek. İkinci amacı ise sigara bağımlılığıyla mücadele eden insanların gerekli ürünlere erişimde sıkıntı yaşamamasını sağlamak. 

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da vatandaşları eczanelere gidip nikotin ürünleri almamaya karşı uyardı. Veran, Fransa'da her yıl 70 bin insanın tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan Veran, Paris'te başlayan nikotin araştırmasının "ilginç" olduğunu söyledi. 

Paris'te Covid-19'a karşı nikotin deneyi

Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan hastaların sadece yüzde 4.4'ü düzenli sigara içiyordu.

 

Araştırmayı inceleyen Fransız nörobiyolojist Jean-Pierre Changeux, nikotinin virüsün hücrelere ulaşmasını engelliyor olabileceğini ifade etti. Öte yandan araştırmacılar, ulaşılan sonuçların insanları sigaraya başlamaya teşvik etmemesi gerektiğini söyledi.

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