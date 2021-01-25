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Fransa'da öğrencilere bir euroya 2 öğün yemek sözü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üniversite öğrencilerine yüz yüze eğitime dönüşü hızlandırma ve bir euro karşılığında günde iki öğün yemek sözü verdi.
Fransa'da öğrencilere bir euroya 2 öğün yemek sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üniversite öğrencilerine yüz yüze eğitime dönüşü hızlandırma ve bir euro karşılığında günde iki öğün yemek sözü verdi.

"Covid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen haftada bir gün yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için takvimi hızlandırmak istiyorum" şeklinde konuşan Fransa Devlet Başkanı ayrıca öğrencilere psikolojik danışmanlık desteği verileceğini de duyurdu.

Macron'un açıklaması başkent Paris'te düzenlenen öğrenci protestolarının ardından geldi.

Üniversitelilere 1 euroya iki öğün yemek

Macron konuşmasında kampüs restoranlarında herkesin tıpkı burslu öğrenciler gibi bir euroya günde iki öğün yemek yiyebileceğine dair taahhütte bulundu. Normal şartlarda üniversite kampüslerinde öğünler 3,30 euro civarında. Sadece bursla okuyan öğrenciler kantin yemeklerine düşük ücret ödüyor.

Konuyla ilgili hükümete yakın bir kaynakta, söz konusu kararın "Pazartesi gününden itibaren geçerli olması için çalışıldığını" belirtti.

Öğrencilere psikolojik danışmanlık desteği de verilecek

Paris-Saclay Üniversitesi’nde öğrencilere hitap eden Devlet Başkanı aynı zamanda iki aydan uzun süredir yüz yüze derslerden mahrum kalan üniversitelilerin "adaletsizliğe uğradıklarının düşündüklerini ve yalnız hissettiklerini" bildiğini belirterek, ihtiyacı olanlara psikolojik danışmanlık desteği verileceğini duyurdu

Macron, söz konusu destek, "İhtiyacı olan tüm gençlerin bir profesyonele, psikolog ya da psikiyatriste çok daha kolay erişmesini ve tedavi görmesini sağlayacak" dedi.

Başkanlık Sarayı Elysée de "İsteyen tüm öğrenciler 1 Şubat'tan itibaren psikolojik destek alabilir" açıklamasını yaptı.

Macron açıklamasından bir gün önce protesto edildi

Fransa'da Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında üniversiteler 30 Ekim'den bu yana eğitime kapalı.

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF) ve diğer bazı gençlik kuruluşları ise Macron'un açıklamasından bir gün önce Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının kapalı olması ve üniversitelerin açılış tarihlerinin açıklanmamasını protesto amacıyla Paris'te gösteri düzenlemişti.

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