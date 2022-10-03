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Frengi salgını porno sektörünü zora soktu

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Avrupa'da artan frengi vakaları porno sektörüne darbe vurdu. İngiliz basını, yetişkin film oyuncuları arasında endişelerin artması nedeniyle birçok kişinin sektörü bıraktığını yazdı.
Frengi salgını porno sektörünü zora soktu

İngiltere’deki yetişkin film oyuncuları, Avrupa’da artan frengi salgını raporlarından dolayı iş bıraktı. İngiltere merkezli Independent gazetesi, Avrupa’da artan salgının porno sektöründe endişeye neden olduğunu açıklarken, yetişkin film oyuncuları İngiltere’de bir birlik kurulması çağrısında bulundu.

ABD’li yetişkin aktörler için cinsel sağlık sertifikaları veri tabanı işleten PASS, Avrupa’daki porno yıldızları arasında “birden fazla pozitif frengi testi hakkında bilgilendirildiklerini” söyledi. Örgüt, “ABD merkezli sanatçılar da dahil olmak üzere daha fazla maruz kalma potansiyeli” konusunda uyardı.

TESPİT EDİLMESİ ZOR

Frengi, antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Ancak ancak tedavi edilmediği takdirde ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden sorunları tetikleyebilir hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan frenginin semptomları genellikle hafif seyrettiği için tespit edilmesi zordur.

Şu anda cinsel eğitim konusunda eğitim veren eski bir porno yıldızı Lianne Young, The Independent’a konuştuğu İngiltere’deki yetişkin aktörlerin Avrupa’daki salgın dolayısıyla oldukça endişeli olduklarını söylediklerini aktardı.

‘SEKTÖR ZOR DURUMDA’

20’li yaşlarının başında porno sektöründe çalışmak için ABD’ye taşınan ancak yaklaşık 20 yıl önce sektörden ayrılan 47 yaşındaki Young, son gün birkaç gün içerisinde en az 8 yetişkin film oyuncusunun işini bıraktığını söyledi.

Young, porno endüstrisinin Avrupa’da daha iyi düzenlenmiş olması nedeniyle, porno yıldızlarının cinsel sağlıklarının Birleşik Krallık’ta Avrupa’dakinden çok daha az sıklıkta kontrol edildiğini söyledi. Ancak artan endişelere ve sektörün zora girmesine vurgu yaptı.

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