  • BIST 95.734
  • Altın 271,249
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in ölüm nedeni kesinleşti

» »
Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in ölüm nedeni kesinleşti. Hapisteki hücresinde ölü bulunan Epstein'in kendisini astığı açıklandı. Epstein'in ölümü komplo teorilerine neden olmuştu.
Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in ölüm nedeni kesinleşti

Kız çocuklarına cinsel istismar suçlamasıyla girdiği hapisteki hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hakkında hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. Adli tıp, Epstein'in kendisini asarak öldürdüğünü açıkladı.

New York'un Adli Tıp Başhekimi Barbara Sampson, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, otopsi sonucu elde edilen bilgilerin 66 yaşındaki Epstein'in kendisini öldürdüğünü gösterdiğini söyledi. New York Times gazetesi Epstein'in yatak çarşafı ile kendisini astığını bildirdi.

Epstein'in avukatları ise Cuma günü yaptıkları açıklamada adli tıp incelemesinin sonucundan memnun olmadıklarını duyurdu. Avukatları kendi incelemelerini yapacaklarını açıkladı. Bu çerçevede hapishaneden görüntü talebinde bulunulacağı belirtildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Boynundaki morluklar nedeniyle intihar gözetiminde olan Epstein'in gardiyanlarının olay sırasında uyuduğu öne sürülmüştü.

Komplo teorileri ortaya atılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew dâhil nüfuzlu isimlere yakınlığıyla bilinen 66 yaşındaki Epstein, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılar, Epstein'i 2002 ve 2005 yılları arasında onlarca kız çocuğunu istismar etmekle suçlamıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Epstein'in suçlu bulunması durumunda 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyordu.

Epstein'in ölümü sonrası başka ünlü kişilerin adlarının ortaya çıkmasının engellenmesi için öldürülmüş olabileceğine dair komplo teorileri ortaya atılmıştı.  

Epstein'in ölümünden bir gün önce, 2002 ve 2005 yılları arasında faal olduğu öne sürülen fuhuş ağının nasıl işlediğine dair daha detaylı iddiaların yer aldığı bir dizi belge yayımlanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in evinden kadın elbiseli Bill Clinton tablosu çıktı15 Ağustos 2019 Perşembe 16:59
  • Kanada Başbakanı Trudeau: Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum15 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
  • ABD’de baskına giden polisler rehin alındı; özel harekat onları kurtarmaya gitti: Altı polis yaralandı15 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
  • Sputnik:Rusya, nükleer kapasiteli 2 'Beyaz Kuğu'yu ABD sınırına gönderdi14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:26
  • Epstein'in ölümü tartışma yarattı13 Ağustos 2019 Salı 16:50
  • ABD, 17 denizcinin ölümü sonrası gemilerdeki dokunmatik kontrol ekranlarını kaldırıyor13 Ağustos 2019 Salı 11:58
  • BM’den ABD’nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri13 Ağustos 2019 Salı 11:56
  • Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor, seçime gidiliyor13 Ağustos 2019 Salı 11:55
  • Trump Yeşil Kart'ı zorlaştıracak13 Ağustos 2019 Salı 11:53
  • ABD'li milyarder Epstein'ın hücresinde ölümü tartışma yarattı12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti