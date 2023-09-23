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Fukuşima tartışması: Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği'ne 400 bin taciz telefonu geldi

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Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki atık suyun boşaltılması nedeniyle Japonya ve Çin arasında oluşan gerginliğin etkileri sürüyor. Japonya'nın Çin Büyükelçiliği'ne atık su boşaltma işleminin başladığından beri yetkililere toplamda 400 bin telefon geldi.
Fukuşima tartışması: Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği'ne 400 bin taciz telefonu geldi

Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması büyük tartışma yaratmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da atık suyun boşaltılmasının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Pekin yönetimiyse karara tepki göstererek Japonya'dan deniz ürünlerinin ithalatını askıya almıştı.

Fukuşima Belediye Başkanı Hiroşi Kohata, 26 Ağustos'taki açıklamasında belediyeye bir günde 200 taciz telefonu geldiğini söylemiş, numaraların çoğunun Çin'e ait +86 telefon kodunu taşıdığını belirtmişti.

 

Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmasını kınadı

Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmasını kınadı

 

Japonya'nın Çin Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada, atık su boşaltma işleminin başladığı 24 Ağustos'tan beri yetkililere toplamda 400 bin telefon geldiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Ağustos'ta en az 40 bin arama yapıldığı, daha sonrasındaysa ortalama 10 bin telefon alındığı ifade edildi.

Büyükelçilik, işleyişin aksamasına neden olan taciz aramalarının engellenmesi için Pekin yönetiminden yardım talep etti. 

 

Japonya'daki nükleer santralde depolanan atık suyun tahliyesi 30 yıldan uzun sürebilir

Japonya'daki nükleer santralde depolanan atık suyun tahliyesi 30 yıldan uzun sürebilir

 

Japonya merkezli kooperatif haber ajansı Kyodo News'e konuşan ve kimliğini açıklamayan bir Japon yetkili, "Buna asla sessizce tahammül etmemeliyiz" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimaşa Hayaşi de 29 Ağustos'taki açıklamasında Pekin'deki büyükelçilik binasına tuğla parçaları fırlatıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Çin'in Şantung eyaletindeki Kingdao'da ve Jiangsu eyaletindeki Suzhou şehrinde yer alan Japon okullarına taş ve yumurta fırlatılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Wenbin ise yaşananlardan Japonya'yı sorumlu tutarak, "Uluslararası toplumun itirazlarına kulak asmayıp, su boşaltma işlemine başladılar. Bu da tüm dünyada öfke yarattı. Mevcut durumun temel nedeni budur" demişti.

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