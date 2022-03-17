  • BIST 2.133,59
  • Altın 918.096
  • Dolar 14.6982
  • Euro 16.3681
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

» »
Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek
Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı bu akşam Nef Stadı'nda saat 20.45'te ağırlayacak. Barcelona'yı elemesi durumunda Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise yarın TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret15 Mart 2022 Salı 21:15
  • Barcelona'dan İstanbul Paylaşımı: Sizi Çok Özledik15 Mart 2022 Salı 19:27
  • Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak15 Mart 2022 Salı 12:40
  • Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 351. randevu13 Mart 2022 Pazar 17:00
  • Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: PSV'den 7 gol yiyerek elenmeyip...13 Mart 2022 Pazar 16:30
  • Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı12 Mart 2022 Cumartesi 19:25
  • Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Torpil istemiyoruz, aslanlar gibi oynarız12 Mart 2022 Cumartesi 18:25
  • Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a tepki12 Mart 2022 Cumartesi 17:10
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Galatasaray'ı Dolmabahçe'ye davet etti12 Mart 2022 Cumartesi 16:25
  • Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvurdu11 Mart 2022 Cuma 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti