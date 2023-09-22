Futbolda Avrupa'daki temsilcilerimizin bileği bükülmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa Arenası'nda gruplarda ilk maçların tamamlanmasının ardından yollarına yenilgisiz devam ediyor.

Ülkemizi Avrupa Arenası'nda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk grup maçlarının tamamlanmasının ardından yollarına mağlup olmadan devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken, Beşiktaş'ın da konuk olduğu Club Brugge mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray geriden geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda Boey ve Tete'nin golleriyle geri çeviren sarı-kırmızılı ekip, A grubuna puan ile başladı. Kopenhag maçı ile birlikte Galatasaray bu sezon Avrupa'da 7 maça çıktı. Toplamda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü.

Öte yandan Süper Lig'de haftayı Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, ligde de henüz mağlup olmayan takımlar arasında yer alıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci karşılaşmasında 3 Ekim Salı günü saat 22.00'de Manchester United'a konuk olacak.

[Galatasaray AA]

Fenerbahçe bütün maçlarını kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1'le geçerek organizasyona 3 puanla başladı. Nordsjaelland maçı ve elemelerle ile birlikte 7 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. 7 maçta toplamda 24 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde de 3 gol gördü.

Öte yandan 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 3'üncü ön eleme turu, Play-Off ve grup aşamasında çıktığı 10 karşılaşmada da mağlup olmamıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Avrupa'daki tek yenilgisini son 16 turu ilk maçında 2-0'lık skorla Sevilla'ya karşı almıştı.

Bu sezon Fenerbahçe, Süper Lig 'de de yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu alanda Avrupa'da mücadele eden takımlar arasında mağlup olmayan takımlardan biri oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2'nci maçında 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Slovak ekibi Trnava'nın konuğu olacak.

[Fenerbahçe AA]

Beşiktaş zor deplasmanda puan aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise D Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Club Brugge ile Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı golle 1-1 berabere kaldı. Zor deplasmandan 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa'daki yenilmezliğini sürdürdü. Club Brugge maçıyla birlikte elemelerde 7 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, elemelerde 6 maç kazandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kıyasla 2023-2024 sezonunda ligde mağlup olan tek takım. Avrupa'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, tek yenilgisini Süper Lig'de geçtiğimiz hafta konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 mağlup olarak almıştı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek.

[Beşiktaş AA]

Ülke puanında artış

Temsilcilerimizin grup maçlarının ardından aldıkları sonuçlar ile birlikte ülke puanı da değişiklik göstermeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin kazanması, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da berabere kalmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 33,850 puan ile 9'uncu sırada yer aldı. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu 10'uncu bitirir ise 2024-2025 sezonu Süper Lig Şampiyonluğu yaşayan ekip, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.