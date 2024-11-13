Futbolda Büyü polemiği! "Büyüyü bozmak için ülkesine dönmek istiyor."

Süper Lig ekiplerinden Mesarya’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Miracle Nwaorisa, kendisine büyü yapıldığını öne sürerek, bu durumu çözmek için ülkesine dönmek istediğini açıkladı. Sezonun başında sergilediği performans ve attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlayan Nwaorisa, özellikle son haftalarda sakatlıklar ve ceza sorunları sebebiyle zor günler geçirmekte.

Başarılı bir sezon açılışı yaparak taraftarların beğenisini toplayan Nwaorisa, yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle performansında düşüş yaşadı. Sezonun ilk haftalarında gol yollarındaki etkinliği ile öne çıkan oyuncu, bir maçta gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alarak forma giyemedi. Cezalı olduğu dönemde sakatlık yaşayan ve düzenli antrenmanlara katılamayan Nwaorisa, bu süreçte takımındaki yerini koruyamaz hale geldi.

Son haftalarda beklenen performansının gerisinde kalan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı talihsizliklerin arkasında kendisine yapılan bir büyü olduğunu iddia ediyor. Bu büyüyü bozmak amacıyla ülkesine dönmek isteyen Nwaorisa, kulübü Mesarya’nın buna izin vermediğini belirtti. Ancak oyuncuya Süper Lig’den başka kulüplerin de ilgisinin arttığı ve transfer tekliflerinin gelmeye başladığı ifade ediliyor.

Mesarya yönetiminin ise Nwaorisa’yı kaybetmek istemediği ve bu nedenle futbolcunun ülkesine dönüş talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Nwaorisa’nın geleceği hakkındaki belirsizlik devam ederken, futbolcunun büyü iddialarının takım içindeki moralini nasıl etkileyeceği merak konusu.