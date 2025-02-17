Futbolda deprem! Törehan disipline sevk edildi

Konu ile ilgili olarak yapılan açıkama şöyle:

Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu itiraz dilekçesi ve Disiplin Kurulu’nun 03.02.2025 tarihli tavsiyesi akabinde oluşturulan Şike Araştırma Kurulu’nun raporu doğrultusunda Miracle Değirmenlik SK’nın 4767 lisans numaralı kulüp başkanı Hakan Törehan’ın Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesi ve Disiplin Talimatı’nın "Müsabaka Sonucunu Etkileme" başlıklı 56. maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevkine ve Disiplin Talimatı’nın 77. maddesi kapsamında da idari tedbirli olmasına karar verilmiştir.