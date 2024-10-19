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SON DAKİKAAkdeniz Caretta Sahili’nde 157 kilogram plastik atık toplandı

Futbol'da günün sonuçları

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Futbol'da günün sonuçları
Futbol'da günün sonuçları

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar: 

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova:  2-0
T. H. Dumlupınar – Mesarya: 1-3
Karşıyaka – Lefke: 1-2
Göçmenköy – L. G. Birliği: 0-0

AKSA Birinci Lig
K. Kaymaklı – Düzkaya: 2-2
S. Geçitkale – Binatlı: 5-2
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2-0

Yarın

AKSA Süper Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Mağusa T. Gücü (15.30)

Fehim Dayı

 

Gönyeli Stadı

Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (15.30)

Utku Hamamcıoğlu

 

Atatürk Stadı

M. Değirmenlik - Cihangir (15.30)

Turgay Misk

 

AKSA Birinci Lig

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – N. Dipkarpaz (15.30)

Abdullah Genç

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Türk Ocağı (15.30)

Evren Karademir

 

14 Ağustos Stadı

Vadili – M. H. Yılmazköy (15.30)

Zekai Töre

 

R. R. Denktaş Stadı

A. Kozanköy - Mormenekşe (15.30)

İsmail Ercan

 

Necip H. Kartal Stadı

Maraş - Hamitköy (15.30)

Fatih Bardakçıoğlu

 

Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Çetinkaya (19.00)

Osman Özpaşa

 

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