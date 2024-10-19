Futbol'da günün sonuçları

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2-0
T. H. Dumlupınar – Mesarya: 1-3
Karşıyaka – Lefke: 1-2
Göçmenköy – L. G. Birliği: 0-0
AKSA Birinci Lig
K. Kaymaklı – Düzkaya: 2-2
S. Geçitkale – Binatlı: 5-2
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2-0
Yarın
AKSA Süper Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Mağusa T. Gücü (15.30)
Fehim Dayı
Gönyeli Stadı
Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (15.30)
Utku Hamamcıoğlu
Atatürk Stadı
M. Değirmenlik - Cihangir (15.30)
Turgay Misk
AKSA Birinci Lig
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – N. Dipkarpaz (15.30)
Abdullah Genç
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Türk Ocağı (15.30)
Evren Karademir
14 Ağustos Stadı
Vadili – M. H. Yılmazköy (15.30)
Zekai Töre
R. R. Denktaş Stadı
A. Kozanköy - Mormenekşe (15.30)
İsmail Ercan
Necip H. Kartal Stadı
Maraş - Hamitköy (15.30)
Fatih Bardakçıoğlu
Pazartesi
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Çetinkaya (19.00)
Osman Özpaşa
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