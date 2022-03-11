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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvurdu

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvurdu
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvurdu

Avrupa Ligi’nin son 16 turu ilk maçında dün deplasmanda İspanya’nın Barcelona takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılılar, henüz yurda dönemedi.

 

İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle bugün İzmir’e gelmesi beklenen Galatasaray kafilesi, daha sonra İstanbul’a geçecek.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, başvuruya ilişkin şunları söyledi: “Bu başvurumuz Barcelona maçının öneminden dolayı. Sakatlık gibi sorunlar yaşamamamız lazım. Hava koşulları da ortada. Henüz takım İstanbul’a dönemedi. Bundan dolayı başvurduk. Önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarına katılımla ilgili Türk futbolunun puanları açısından geçeceğimiz turlar çok önemli. Beşiktaş’ın bu yönde düşünmesini bekliyoruz. Bunun sadece bir Galatasaray-Beşiktaş maçı olarak görülmemesi gerek.

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