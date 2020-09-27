Galatasaray-Fenerbahçe derbisi:İşte muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maçla karşı karşıya gelecek. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetirken, yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. VAR hakemi Alper Ulusoy olan karşılaşma, beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de ise eksik futbolcu bulunmuyor. Yeni transfer Samatta'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Zanka, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Thiam, Valencia, Samatta.