Galatasaray o sponsorluğu askıya aldı

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.
Galatasaray KAP'a yaptığı bildirimde Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sözleşmenin askıya alındığını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;
"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."
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