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Galatasaray o sponsorluğu askıya aldı

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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.
Galatasaray o sponsorluğu askıya aldı

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray KAP'a yaptığı bildirimde Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sözleşmenin askıya alındığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

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