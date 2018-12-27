Galatasaray, 'Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor' iddiası

Galatasaray'ın, sakatlığını bahane ederek maça çıkmadığı iddia edilen Serdar Aziz ile sezon boyunca performansı tartışma konusu olan ve sık sık sakatlık yaşayan Eren Derdiyok'la yollarını ayrımaya hazırlandığı öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ancak 12 saat sonra Maldivler'den tatil fotoğrafı paylaşan Serdar Aziz'in bileti kesildi.

Sakatlığını bahane ederek maça çıkmadığı iddia edilen oyuncunun tavrından rahatsız olan Fatih Terim'in, oyuncu ile yolların ayrılması istediği belirtildi.

Terim'in kararı sonrası harekete geçen as başkan Abdurrahim Albayrak'ın oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istediği öne sürüldü.

KAMP KADROSUNA ALINMAYACAK İDDİASI

BİP Spor'un haberine göre, Terim'in "Bir daha gözüme gözükmesin" şeklinde sert bir tepki gösterdiği futbolcuyu devre arası kamp kadrosuna almayacağı da gelen bilgiler arasında.

AZİZ'İN MENAJERİ: GALATASARAY YÖNETİMİYLE KONUŞTUK

Serdar Aziz cephesinden konuya ilişkin açıklama menajeri Haluk Canatar'dan geldi. "Serdar Aziz konusunda yönetimle bir görüşmeniz oldu mu" sorusuna yönelik olarak Canatar, "Evet. Galatasaray yönetiminin bu konuda bizimle teması oldu, oturduk konuştuk. Kararlarını ve düşüncelerini bize ilettiler. Serdar Aziz hala Galatasaray'ın futbolcusudur bu nedenle bizlerin bu konuyla ilgili detay vermemiz doğru ve şık olmaz. Galatasaray kulübü mutlaka konuyla ilgili olarak kamuoyunu gerektiği şekliyle bilgilendirecektir" cevabını verdi.

Diğer yandan karşılaşmanın ardından yıldız futbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.