  • BIST 5.116,41
  • Altın 1106.522
  • Dolar 18.7636
  • Euro 19.774
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Galatasaray taraftarı, derbide yerinde olmayacak

» »
İlk Güvenlik Kurulu, uzun süredir derbilerde uyguladığı deplasman taraftarı yasağını, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de sürdürme kararı aldı.
Galatasaray taraftarı, derbide yerinde olmayacak

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.
  • Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ronaldo 37 yaşında zirveye çıktı!31 Aralık 2022 Cumartesi 22:20
  • Beşiktaşlı Josef de Souza’nın, Suudi Arabistan’a Cristiano Ronaldo tepkisi: Önce borcunuzu ödeyin31 Aralık 2022 Cumartesi 21:59
  • Cristiano Ronaldo yeni takımını buldu! Çılgın ücret…31 Aralık 2022 Cumartesi 12:42
  • Pele’nin vefatı nedeniyle Brezilya’da üç günlük yas30 Aralık 2022 Cuma 15:03
  • Dünya futbolu Pele için yasta30 Aralık 2022 Cuma 12:24
  • Pele: Brezilyalı futbol efsanesi 82 yaşında hayatını kaybetti29 Aralık 2022 Perşembe 22:24
  • Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu26 Aralık 2022 Pazartesi 10:05
  • Trabzonspor lider Fenerbahçe’yi devirdi!25 Aralık 2022 Pazar 11:08
  • Atatürk’süz cumhuriyet koreografisi25 Aralık 2022 Pazar 10:51
  • Fenerbahçe’den Trabzonspor maçına saatler kala hakem açıklaması24 Aralık 2022 Cumartesi 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti