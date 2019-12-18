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Galatasaray’a kayyum atanması için başvuru

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Galatasaray’a kayyum atanması için başvuru
Galatasaray’a kayyum atanması için başvuru

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın aktardığı habere göre Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

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