Galatasaray'da Solbakken transferinde mutlu son!.

Savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ve sol bek Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, kanat forvet transferinde de önemli bir adım attı. saru kırmızılılar, Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen

ve sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı..

ÖNCE MENAJERİYLE ANLAŞTILAR

Sarı kırmızılı yöneticiler, FIFA kuralları gereği kontratının bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple Transfer görüşmesi yapma hakkını elde eden Solbakken'in menajeriyle temas kurup teklifini yaptı. Galatasaray'ın ortaya koyduğu proje ile Solbakken hakkındaki düşünceleri beğenen menajer, önerilen yıllık ücreti de kabul etti ve taraflar anlaşma sağladı.

PAZARLIK MASASINDA KOZ OLDU

Menajerin ardından Ola Solbakken de teklife olumlu yanıt verince taraflar ocak ayı için el sıkıştı. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcudan aldıkları bu 'Evet' cevabını, transferi bir an önce gerçekleştirmek adına koz olarak kullanıyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, her ne kadar 6 ay sonra bedavaya gelebilecek olsa da futbolcuyu makul bir ücret karşılığında hemen almak.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Bodo-Glimt'e 6 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için 600 bin Euro teklif sunup cevap bekleyen sarı kırmızılılar, bu transferi 700- 800 bin Euro civarında bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Norveç Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ola Solbakken'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

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