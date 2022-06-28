  • BIST 2.551,56
  • Altın 976.48
  • Dolar 16.641
  • Euro 17.6194
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Galatasaray'da Solbakken transferinde mutlu son!.

» »
Savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ve sol bek Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, kanat forvet transferinde de önemli bir adım attı. saru kırmızılılar, Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen
Galatasaray'da Solbakken transferinde mutlu son!.

ve sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı..

ÖNCE MENAJERİYLE ANLAŞTILAR

Sarı kırmızılı yöneticiler, FIFA kuralları gereği kontratının bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple Transfer görüşmesi yapma hakkını elde eden Solbakken'in menajeriyle temas kurup teklifini yaptı. Galatasaray'ın ortaya koyduğu proje ile Solbakken hakkındaki düşünceleri beğenen menajer, önerilen yıllık ücreti de kabul etti ve taraflar anlaşma sağladı.

PAZARLIK MASASINDA KOZ OLDU

Menajerin ardından Ola Solbakken de teklife olumlu yanıt verince taraflar ocak ayı için el sıkıştı. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcudan aldıkları bu 'Evet' cevabını, transferi bir an önce gerçekleştirmek adına koz olarak kullanıyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, her ne kadar 6 ay sonra bedavaya gelebilecek olsa da futbolcuyu makul bir ücret karşılığında hemen almak.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Bodo-Glimt'e 6 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için 600 bin Euro teklif sunup cevap bekleyen sarı kırmızılılar, bu transferi 700- 800 bin Euro civarında bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Norveç Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ola Solbakken'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

.

.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi23 Haziran 2022 Perşembe 14:22
  • Okan Buruk: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü23 Haziran 2022 Perşembe 09:49
  • Domenec Torrent ‘saygısızlık yaptınız’ dedi, bütün parayı istedi! Galatasaray’a ağır fatura22 Haziran 2022 Çarşamba 19:06
  • Hascan 4 yıl daha Kartal21 Haziran 2022 Salı 10:16
  • Yeniboğaziçi, Borataş'a Emanet..!21 Haziran 2022 Salı 10:14
  • Miracle Değirmenlik'ten Zec Bombası..!21 Haziran 2022 Salı 10:12
  • Mesut Özil, Fenerbahçe’yi takipten çıktı!20 Haziran 2022 Pazartesi 19:00
  • Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si nasıl oynayacak? Taktikler, stratejiler ve her şey…20 Haziran 2022 Pazartesi 15:58
  • BTM 2'de İlk Devrenin Liderleri Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ, Aslanköy, Pile, SFC Boğaziçi ve Kaplıca Karadeniz..!20 Haziran 2022 Pazartesi 10:11
  • Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı bakıma alındı18 Haziran 2022 Cumartesi 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti