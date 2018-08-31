  • BIST 93.134
  • Altın 255,834
  • Dolar 6,6022
  • Euro 7,6891
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Galatasaray'dan önemli transfer

» »
Galatasaray, Spor Kulubü hangi ünlü futbolcuyu transfer etti?
Galatasaray'dan önemli transfer

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında forvet noktasına golcü arayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Beşiktaş ile Vagner Love konusunda anlaşmaya vardı.

Bafetimbi Gomis ayrıldıktan sonra golcü arayışı içerisinde olan Galatasaray temasa geçtiği birçok isimden olumsuz geri dönüş alırken rotayı Spor Toto Süper Lig'e çevirmişti. Beşiktaş'ın yüksek yıllık maaşı nedeniyle elden çıkarmak sitediği Vagner Love için ezeli rakip Galatasaray devreye girdi.

BEDAVAYA GELİYOR

Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray, ilk etapta oyuncunun bonservisini bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan istedi ancak Siyah-Beyazlı takım 1,5 milyon euro talep etti. Ardından Vagner Love devreye girerek alacaklarına karşılık bonservisini alma konusunda Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray bu sayede oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Brezilyalı golcünün de açık bir şekilde Galatasaray'a gitmek istediğini Beşiktaşlı yetkililere ilettiği ortaya çıktı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gomis resmen Suudi Arabistan'da23 Ağustos 2018 Perşembe 18:09
  • F.Bahçe satmaya doymuyor! Sıra o ikilide...23 Ağustos 2018 Perşembe 17:39
  • Beşiktaş, Partizan deplasmanında23 Ağustos 2018 Perşembe 17:20
  • Hata yapan futbolcuya bulaşık yıkama cezası22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:27
  • Al Hilal, Gomis için İstanbul’da! Yıldız isim onay verdi...22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:59
  • GG’nin Güvencesi Gençler17 Ağustos 2018 Cuma 14:02
  • Beşiktaş, Negredo'nun golüyle bir üst tura yükseldi17 Ağustos 2018 Cuma 09:15
  • Başakşehir, Avrupa'ya veda etti17 Ağustos 2018 Cuma 09:10
  • Liverpool, oyuncusu Salah'ı polise ihbar etti14 Ağustos 2018 Salı 12:31
  • Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz12 Ağustos 2018 Pazar 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti