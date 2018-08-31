Galatasaray'dan önemli transfer

Galatasaray, Spor Kulubü hangi ünlü futbolcuyu transfer etti?

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında forvet noktasına golcü arayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Beşiktaş ile Vagner Love konusunda anlaşmaya vardı.

Bafetimbi Gomis ayrıldıktan sonra golcü arayışı içerisinde olan Galatasaray temasa geçtiği birçok isimden olumsuz geri dönüş alırken rotayı Spor Toto Süper Lig'e çevirmişti. Beşiktaş'ın yüksek yıllık maaşı nedeniyle elden çıkarmak sitediği Vagner Love için ezeli rakip Galatasaray devreye girdi.

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Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray, ilk etapta oyuncunun bonservisini bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan istedi ancak Siyah-Beyazlı takım 1,5 milyon euro talep etti. Ardından Vagner Love devreye girerek alacaklarına karşılık bonservisini alma konusunda Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray bu sayede oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Brezilyalı golcünün de açık bir şekilde Galatasaray'a gitmek istediğini Beşiktaşlı yetkililere ilettiği ortaya çıktı.