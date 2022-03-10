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Galatasaray’ın Barcelona Maçı Son Umut! Muhtemel 11’ler

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, formda Barcelona'ya konuk olacak.
Galatasaray’ın Barcelona Maçı Son Umut! Muhtemel 11’ler

Galatasaray, hem kendi hem de Türkiye adına sezonun en önemli maçlarından birinde Barcelona'ya konuk olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz, 17 Mart'taki rövanş öncesi avantajı eline geçirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi gruplarını yenilgisiz lider tamamlamış ve bir tur az oynamıştı. Barça ise Şampiyonlar Ligi defterini kapattıktan sonra Avrupa Ligi play-off turunda Napoli'yi saf dışı bırakmıştı.

CİMBOM DÜŞÜŞTE, BARÇA ÇIKIŞTA

Aslan son dönemde düşüşte. Galatasaray, son 10 resmi maçından sadece ikisini kazanabildi. Barcelona ise formda. Sezona kâbus gibi başlayan Katalanlar, Xavi'nin teknik adamlığa gelmesinden sonra çıkışa geçti; yeni transferlerle 2022'nin en korkulan ekiplerinden biri haline geldi. Temsilcimiz, tarihindeki sayısız başarıya bir yenisini eklemek için sahada olacak. Aynı zamanda ülke puanında Türkiye'yi yukarılara taşımaya çalışacak.

SON UMUT GALATASARAY

Türkiye, UEFA puanı ülkeler sıralamasında son sonuçların ardından 19'unculuğa kadar geriledi. 26.900 puandayız. Cimbom, turu geçemez ve ilk 15 takım arasına yeniden giremezsek 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına bir takım az göndereceğiz; lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi yerine Konferans Ligi vizesi alacak.

  • Muhtemel 11’ler
  • Barcelona: Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.
  • Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.
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