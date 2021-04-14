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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin çalındığı iddia edildi, Zamalek yöneticisi istifa etti

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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin çalındığı iddia edildi, Zamalek yöneticisi istifa etti
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin çalındığı iddia edildi, Zamalek yöneticisi istifa etti

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi öncesinde imzaladığı yeni sözleşmesinin Zamalek'te ortadan kaybolduğu öğrenildi. Bu durum kulüpte krize yol açarken Mısır basını sözleşmenin çalındığını iddia etti. Yaşananların ardından Zamalek yöneticisi Ahmed İbrahim, görevinden istifa etti.

Galatasaray 'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in önceki takımı Zamalek'te kontrat krizi ortaya çıktı. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

Kulüpte çıkan kriz istifa getirdi

Mısır'da yayın yapan Koora365 haber sitesinde "Mostafa Mohamed'in kontratı Zamalek'ten çalındı" başlığıyla yayımlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte krize yol açtığı ve kulüp yöneticisi ekibin yöneticisi Ahmed İbrahim'in yaşananlardan sonra istifa ettiği öğrenildi.

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