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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil: Öğrencilerimize entelektüel bir ortam sunmayı amaçlıyoruz

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GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil, öğrencilere farklı düşüncelerin tartışılabildiği entelektüel bir ortam sunmayı amaçladıklarını belirtti.
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Adil: Öğrencilerimize entelektüel bir ortam sunmayı amaçlıyoruz

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil, mimarlık öğrencileri ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Adil, öğrenci merkezli, katılımcı ve interaktif yöntemlerle ve disiplinler-arası işbirlikleriyle, sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık alanlarındaki her türlü bilginin geliştiği ve paylaşıldığı bir ortamlarının olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Adil, “Fakültemiz, yaratıcı ve yenilikçi pratiklerin ortaya çıkabilmesi amacıyla, öğrencilerine farklı düşüncelerin tartışılabildiği entelektüel bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Genç, yenilikçi ve araştırmacı bir öğretim üyesi kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, farklı ülkelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerinin paylaşımlarda bulundukları ve birlikte öğrendikleri ve bilgi ürettikleri bir buluşma noktasıdır” dedi.

Adil, “Öğrenciler bize geldikleri zaman ortak bir düşüncemiz vardır; bu öğrencilerimiz ne için neler yapabilirler ve nasıl en doğru şekilde yetiştirebiliriz. Sadece onlar değil biz de onlar tarafından yetiştiriliyoruz. Öğrencilerimize ilk olarak etrafını objektif şekilde tanıması için fırsatlar tanımaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi sadece bir mimar değil doğru bir insan olarak da yetiştirmeye çalışıyoruz. Teknik yönden beceriler kazandırmaya çalıştığımız gibi kavramsal yönden insanlığa ve çevresine nasıl katkısı olabilir şeklinde düşünüyoruz” şeklinde belirtti.

“Fakültemizde Plastik Sanatlar, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Grafik Tasarım, Resim ve İç Mimarlık olmak üzere 6 lisans programımız mevcuttur. Grafik tasarım ve Plastik sanatlar programları için de yetenek sınavları vardır” diyen Doç. Dr. Adil, “Aynı zamanda öğrencelerin port folyolarına bakıyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimize staj imkânları da sunuyoruz. Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimiz KKTC ya da Türkiye’de stajlarını yapabiliyorlar” dedi.

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