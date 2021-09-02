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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi

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“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi

“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi.

• Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL olarak gerçekleşti.

• Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), 2020 yılında ABD doları cinsinden 10 bin 55 Dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, 3.6% ile “Konut Sahipliği” sektöründe kaydedilirken, bu sektörü 1.8% büyüme ile “Tarım” sektörü ve 0.5% ile Mali Müesseseler sektörü takip etti. Geriye kalan tüm sektörlerde reel küçülme gerçekleşti.

Ticaret-Turizm %12.8 (Toptan-Perakende Ticaret 10.3%, Otelcilik-lokantacılık 2.5%), Serbest Meslek ve Hizmetler 12.9% (Yükseköğrenim 6.8%, Serbest meslek ve Hizmetler diğer 6.1%), Kamu Hizmetleri 19.4%, İthalat Vergileri 9.1%, Sanayi 9.6%, Ulaştırma-Haberleşme 6.4% (Ulaştırma 5.0%, Haberleşme 1.4%), Mali Müesseseler 7.9%, İnşaat 9.6%, Tarım 6.0% ve Konut Sahipliği 6.3% olarak gerçekleşti.

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