Gazeteciler Birliği Ankara'da temaslarda bulundu

Emin Akkor başkanlığında Mesleki işbirliğinin daha ileri noktalara taşınması amacı ile gerçekleştirilen ziyarette, Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı başkanlığındaki heyet ile toplantılar yapıldı.

Bu toplantılarda Gazeteciler Cemiyeti’nden bir heyetin Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin daveti ve ev sahipliğinde ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunması konusunda mutabakata varıldı. Bu ziyarette konuk heyetin, siyasi partilerin temsilcileri ile bir araya gelmesi ve hem iktidarın, hem de muhalefetin gerek Kıbrıs gerekse medyaya bakış açıları konularında ilk ağızdan bilgilendirilmeleri hedefleniyor. Ziyarette bazı medya organlarında incelemeler yapılması konusunda da uzlaşı sağlandı.

Gazeteciler Cemiyeti ile yapılan toplantıda KKTC’den gazetecilerin de Ankara’da basın yayın organlarını ziyaret etmesi ve belirli sürelerde söz konusu yayın kuruluşlarında haber takibi yapmaları da karara bağlandı. Heyet Ankara’da bazı basın yayın organlarına da ziyarette bulundu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği heyeti Ankara’da ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim ve Haberleşme Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin’in eşlik ettiği bu ziyarette TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Deformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, TC İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ve TC İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doçent Dr. Oğuz Güner ile bir araya gelindi. Bu ziyaretlerde hem yönetenler hem de medya açısından doğru haberin önemi üzerinde duruldu.



Basının özgür olması kadar gerçeğe dayalı doğru haberciliğin de önemli olduğu vurgulanan ziyaretlerde Devlet yönetiminde medya ile ilişkilerin ne kadar hayati olduğu konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyarette Gazeteciler Birliği heyetine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.