Gazimağusa’daki uyuşturucu olayında üçüncü tutuklama

Gazimağusa’da önceki gün düzenlenen operasyonda bulunan uyuşturucuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Gazimağusa’da önceki gün düzenlenen operasyonda bulunan uyuşturucuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma sonunda, zanlı olarak aranan M.Ş.’nin (E-34) tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı üç oldu.

Polis, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit ettiği M.S.A.’yı (E-25) ve olayla bağlantılı V.E.’yi (E-33) tutuklamıştı.