Gazimağusa’daki uyuşturucu olayında üçüncü tutuklama

Gazimağusa’da önceki gün düzenlenen operasyonda bulunan uyuşturucuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturma sonunda, zanlı olarak aranan M.Ş.’nin (E-34) tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı üç oldu.
Polis, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit ettiği M.S.A.’yı (E-25) ve olayla bağlantılı V.E.’yi (E-33) tutuklamıştı.
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