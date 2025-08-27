Geçen hafta meydana gelen 68 kazada, 21 kişi yaralandı

Bir Haftada 68 Trafik Kazası: 21 Yaralı, 2.9 Milyon TL Hasar
Polis Basın Subaylığı, 18-24 Ağustos tarihleri arasındaki trafik kaza ve denetim raporunu açıkladı. Bir haftada toplam 68 trafik kazası meydana gelirken, 21 kişi yaralandı. Kazalardan doğan maddi hasar 2 milyon 896 bin 246 TL olarak hesaplandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarihler arasında yaşanan 68 kazanın 13’ü yaralanmayla, 55’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanan kişi sayısı 21 oldu.
Kazaların nedenlerine bakıldığında;
20’si süratli araç kullanmak,
18’i kavşakta durmamak,
11’i dikkatsiz sürüş yapmak,
10’u yakın takip,
9’u diğer sebeplerden kaynaklandı.
Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde:
25’i Girne’de,
17’si Lefkoşa’da,
15’i Gazimağusa’da,
6’sı İskele’de,
5’i Güzelyurt’ta meydana geldi.
13 Bin 638 Araç Kontrol Edildi
Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 638 sürücü kontrol edildi. Bunlardan 2 bin 146’sının suç işlediği tespit edilerek rapor edildi. Denetimler sonucu 217 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü tutuklandı.
En Çok İşlenen Trafik Suçları
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şu şekilde oldu:
Sürat: 759
Trafik ışıklarına uymamak: 245
Seyrüsefersiz araç kullanmak: 230
Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 183
Alkollü içki etkisi altında araç kullanmak: 103
Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 78
Muayenesiz araç kullanmak: 76
Sigortasız/kapsam dışı araç kullanmak: 58
Dikkatsiz sürüş: 36
Emniyet kemeri takmamak: 29
Tehlikeli sürüş: 21
Işık kurallarına uymamak/yetersiz ışıkla araç kullanmak: 21
Yolcu taşıma “T” izinsiz araç kullanmak: 17
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 15
Camlara görüş engelleyici film yapıştırmak: 12
Ehliyetsiz araç kullanmak: 12
Kask takmadan motosiklet kullanmak: 5
Özel eşya taşıma “B” izinsiz araç kullanmak: 4
Diğer trafik suçları: 425
