Geçen hafta meydana gelen 68 kazada, 21 kişi yaralandı

Ülkede geçen hafta meydana gelen toplam 68 trafik kazasında, 21 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 217 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.

Bir Haftada 68 Trafik Kazası: 21 Yaralı, 2.9 Milyon TL Hasar

Polis Basın Subaylığı, 18-24 Ağustos tarihleri arasındaki trafik kaza ve denetim raporunu açıkladı. Bir haftada toplam 68 trafik kazası meydana gelirken, 21 kişi yaralandı. Kazalardan doğan maddi hasar 2 milyon 896 bin 246 TL olarak hesaplandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarihler arasında yaşanan 68 kazanın 13’ü yaralanmayla, 55’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanan kişi sayısı 21 oldu.

Kazaların nedenlerine bakıldığında;

20’si süratli araç kullanmak ,

18’i kavşakta durmamak ,

11’i dikkatsiz sürüş yapmak ,

10’u yakın takip ,

9’u diğer sebeplerden kaynaklandı.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde:

25’i Girne’de ,

17’si Lefkoşa’da ,

15’i Gazimağusa’da ,

6’sı İskele’de ,

5’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

13 Bin 638 Araç Kontrol Edildi

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 638 sürücü kontrol edildi. Bunlardan 2 bin 146’sının suç işlediği tespit edilerek rapor edildi. Denetimler sonucu 217 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü tutuklandı.

En Çok İşlenen Trafik Suçları

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şu şekilde oldu: