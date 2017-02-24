İzdivaç programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, reyting rekorları kıran bir dizinin yapımcısından teklif aldı.

Gelin Adayı Hanife Dizi Oyuncusu Oluyor 36 dakika önce

İzdivaç programıyla şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, reyting rekorları kıran bir dizinin yapımcısından teklif aldı.

Son dönemlerde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Nihat Doğan ile yaşadığı polemikle gündeme gelen gelin adayı Hanife hakkında reyting rekoru kıran bir dizinin yapımcısından teklif aldı.

NİHAT DOĞAN SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

İzdivaç programında yaklaşık 3 yıldır eş arayan Hanife, sayısız taliple görüşmesine rağmen aradığı damat adayını bir türlü bulamamıştı. Son dönemlerde damat adayı Serkan ile yakınlaşan Hanife'nin gittiği gece kulübündeki görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'de yorumculuk yapan Nihat Doğan, Hanife'yi hedef alarak "Başörtüsünü çıkarıp mini eteğini giysin" sözleriyle ağır bir eleştiride bulunmuştu.

İZDİVAÇ PROGRAMINA VEDA ETTİ

Nihat Doğan'ın bu eleştirisi sonrası konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklayan Hanife, bir süre aşk yaşadığı Serkan'a da veda mektubu yazarak bundan sonra izdivaç programına çıkmayacağını açıklamıştı.

REYTİNG REKORTMENİ DİZİDEN TEKLİF ALDI

Şimdilerde sosyal medya hesabından çeşitli markaların tanıtımlarını yapan Hanife'nin reyting ismi sır gibi saklanan reyting rekortmeni bir dizinin yapımcısından teklif aldığı ortaya çıktı. Dizide çocuk bakıcısı rolü teklif edilen Hanife'nin bu teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.