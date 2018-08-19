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Gemikonağı’nda İşletme Sahibi, Ücret Ödemeden Denize Girmek İsteyen Halka Saldırdı

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Bu sabah 11.00 sularında, Gemikonağı bölgesinde “Mardinli” isimli işletmenin anayasaya aykırı şekilde girişi ücrete tabii tuttuğu plaja girmek isteyen halk, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.
Gemikonağı’nda İşletme Sahibi, Ücret Ödemeden Denize Girmek İsteyen Halka Saldırdı

Bu sabah 11.00 sularında, Gemikonağı bölgesinde “Mardinli” isimli işletmenin anayasaya aykırı şekilde girişi ücrete tabii tuttuğu plaja girmek isteyen halk, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.

“Mardinli” isimli işletmenin sahibi “anayasal haklarını kullanarak denize ücretsiz gireceklerini, hizmetlerden yararlanmayacaklarını” belirten halka “anayasayı tanımadığını” söyleyerek “para vermeden kimsenin denizine giremeyeceğini” söyledi.

Karşılaştıkları saldırgan tavır üzerine olay büyümeden polisi çağırarak denize girmek isteyen halka küfürler yağdıran işletme sahibi, bir süre eline aldığı sandalye ile eylemcilere saldırdı.

Olayın büyümemesi için işletme sahibinin yanından ayrılarak polisi arayan yurttaşlara saldırı dışarda da sürdü.

Yaşanan arbede sırasında işletme sahipleri, denize ücretsiz girmek isteyen yurttaşlardan birinin dudağını patlattı.

İşletme sahibinin oğlunun arbede sırasında içerden çıkardığı satırla halkı tehdit ettiği görüldü.

Beleşe deniz sayfasından yapılan yayında halka yönelik küfürler ve darp görüntülere canlı olarak yansıdı.

Yaşananlar sonrası halk, işletme sahibi hakkında şikayette bulunmak üzere Lefke Polis Karakolu’na gitti.

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