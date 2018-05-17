Gencay Eroğlu'na büyük ilgi

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu bugün başkentteki Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti.
Gencay Eroğlu, bazıları Atatürk Öğretmen Akademisi’nden öğrencileri olan genç öğretmenlerle her iki okulda görevli öğretmen arkadaşlarına neden aday olduğu konusunda bilgi verdi.
Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Hasan Eren ve Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, Eroğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve başarı dileğinde bulundu.
Gencay Eroğlu öğrencilerle de kucaklaştı.
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