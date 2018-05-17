  • BIST 102.306
  • Altın 183,974
  • Dolar 4,4418
  • Euro 5,2362
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Gencay Eroğlu'na büyük ilgi

» »
Gencay Eroğlu, Şehit Ertuğrul ve Şehit Tuncer ilkokullarını ziyaret etti
Gencay Eroğlu'na büyük ilgi

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu bugün başkentteki Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti.

Gencay Eroğlu, bazıları Atatürk Öğretmen Akademisi’nden öğrencileri olan genç öğretmenlerle her iki okulda görevli öğretmen arkadaşlarına neden aday olduğu konusunda bilgi verdi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Hasan Eren ve Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, Eroğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve başarı dileğinde bulundu.

Gencay Eroğlu öğrencilerle de kucaklaştı.

gencay-eroglu-okullar2.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Karavezirler okulları ziyaret etti16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:37
  • Akyön: “Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday oldum”16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:00
  • Sertoğlu:“Sanayi Bölgesi temizlenecek”16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:49
  • Sümer Aygın: "Partide doğru dürüst demokratik bir süreç yaratılmadı"16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:25
  • Ulaş Gökçe: “Bu şehir herkesin olmalı”16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:54
  • Gencay Eroğlu: “Katılımcı, halk odaklı bir yönetim için geliyoruz”15 Mayıs 2018 Salı 17:27
  • Akyön: "Başkan yoruldu biz görevi devralmaya hazırız"15 Mayıs 2018 Salı 16:58
  • Seçim süreci ve seçim yasakları başladı15 Mayıs 2018 Salı 11:30
  • CTP'den 4 bağımsız adaya destek kararı14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:39
  • Benli, Doğru yönetilen belediyelerde finans sorunu yaşanmaz14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti