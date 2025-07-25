  • BIST 10665.99
  • Altın 4368.212
  • Dolar 40.5542
  • Euro 47.6909
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Gençlik Federasyonu, Güney Kıbrıs Gençlik Konseyi'yle yardımı görüştü

» »
Gençlik Federasyonu, yangından etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak, gerekli koordinasyon süreçlerine katkı sunmak, ilgili yetkili ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde çalışmaya hazır olduklarını Güney Kıbrıs Gençlik Konseyi'ne bildirdi.
Gençlik Federasyonu, Güney Kıbrıs Gençlik Konseyi'yle yardımı görüştü

Gençlik Federasyonu Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Gençlik Konseyi'yle yangından etkilenen Limasol bölgesine yardım konusunu görüştü.


Gençlik Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Doruk Günalp yatığı yazılı açıklamada, Gençlik Federasyonu olarak, yangından etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak, gerekli koordinasyon süreçlerine katkı sunmak, ilgili yetkili ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde çalışmaya hazır olduklarını, ilgili mercilerle temas halinde olduklarını da kaydetti.

 Günalp, “Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan’ın Kıbrıslı Rum mevkidaşı Constantinos Loizou’yla yaptığı telefon görüşmesinde yardım önerisini ve hükûmetler düzeyinde henüz yapılamayan yardımlaşmayı sivil toplum kurumları arasında koordine etmeye hazır olduklarını ilettiğini kaydetti.

 Günalp, Constantinos Loizou’nun ise “dayanışma mesajı için teşekkür ettiğini, özellikle ilk etapta ihtiyaç duyulan erzakın belirlenmesi ve dağıtımı konusunda koordinasyona ihtiyaç duyduklarını” belirttiğini ifade etti.

Gençlik Federasyon’unun Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ve Kıbrıslı Türk belediyelerle irtibat hâlinde olduğunu kaydeden Günalp, sahadaki ihtiyaçların karşılanabilmesi için çok taraflı bir koordinasyon yürüttüklerini söyledi.

Limasol ve Türkiye’nin Eskişehir ili yangınlarını büyük üzüntü ile takip ettiklerini ifade eden Günalp, Kıbrıs adası, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerinden biri olarak, artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarıyla daha sık karşı karşıya kaldığına da işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Akdeniz'de birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede24 Temmuz 2025 Perşembe 16:14
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği, kamera cezalarının dağıtılmamasının sürati ve ölümleri artırdığını belirtti24 Temmuz 2025 Perşembe 16:13
  • Park Halindeki Araçtan Yüklü Miktarda Nakit Çalındı24 Temmuz 2025 Perşembe 15:53
  • Erhürman: Mülkiyetin çözümü, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle gelir24 Temmuz 2025 Perşembe 15:42
  • Bahçesine hintkeneviri ekti24 Temmuz 2025 Perşembe 15:33
  • Lefkoşa’da 72 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu: Ölüm Nedeni Belli Oldu24 Temmuz 2025 Perşembe 15:22
  • Dikkat! Yangın uyarı!24 Temmuz 2025 Perşembe 15:15
  • 26 Yaşındaki İşçi Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı24 Temmuz 2025 Perşembe 15:12
  • Acı haber! Bufavento–Alevkayası anayolunda ölü olarak bulundu24 Temmuz 2025 Perşembe 14:57
  • Bengihan: Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta meydana gelen yangın felaketleri ve can kayıpları canımızı yaktı24 Temmuz 2025 Perşembe 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti