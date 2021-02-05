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GİAD, Mal Tedarikçilerine Getirilen Kısıtlamanın Kaldırılmasını İstedi

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Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), mal ve ilaç tedarikinin adanın her yerine ve zamanında yapılabilmesi için, sektöre getirilen kısıtlamanın kaldırılması çağrısında bulundu.
GİAD, Mal Tedarikçilerine Getirilen Kısıtlamanın Kaldırılmasını İstedi

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), mal ve ilaç tedarikinin adanın her yerine ve zamanında yapılabilmesi için, sektöre getirilen kısıtlamanın kaldırılması çağrısında bulundu.

GİAD Başkanı Muhit İnce, Bakanlar Kurulunun kapanma kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 
ürün tedariki yapan şirketlerin mal teslim sürelerinin 17.00-20.00 saatleri ile sınırlandırıldığını, 
belirtilen saat dilimi içerisinde şirketlerin ada geneline mal dağıtımı yapılmasının imkânsız olduğunu kaydetti.

İnce, kararlar konusunda ilgili sektör temsilcileri ile fikir alışverişi yapılmadığını iddia etti.

Dünyada bulaşın en yoğun olduğu ülkelerde bile tedarik zincirlerine kısıtlama getirilmediğini belirten İnce, “Tedarik zincirinin bozulabileceği algısı vatandaşları marketlere yığacak, rafların boşalmasına, vatandaşların marketten markete dolaşmasına ve olayın kontrol edilebilir olmaktan çıkmasına sebebiyet verecektir. Elzem olan ilaç tedariki konusunda da endişelerini bildiren Eczacılar Birliği’nin tüm çekincelerine katılıyor, vatandaşları sınırlı sayıda eczaneye yığmanın kesinlikle doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Yem fabrikalarına da kısıtlama getirilmesinin, hayvan yetiştiricilerinin tedarikçilere hücum etmesini doğuracağını belirten İnce, “GİAD olarak alınan ilgili kararların derhal gözden geçirilip düzeltilmesini, mal ve ilaç tedariklerinin daha önce olduğu gibi adanın her yerine ve zamanında yapılabilmesi için belirtilen sürelerin tüm güne yayılmasını talep etmekteyiz. Bu bağlamda Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği ve Eczacılar Birliği’ne tam destek vermekteyiz” dedi. 

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